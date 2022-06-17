Новый национальный праздник появится в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 25 октября Днем Республики.

В казахстанском календаре появится еще 1 праздничный день. Глава государства на первом заседании Национального курултая предложил вернуть Дню Республики статус праздника.

Ведь именно 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана, и это был первый шаг нашей страны на пути к независимости.

«День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, первоначальное значение Дня независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости», – отметил Касым-Жомарт Токаев.