Пропавшего в Шымкенте подростка нашли на заработках в Алматы

В южном мегаполисе пропал без вести школьник. В полицию за помощью обратился его брат, передает OTYRAR.

В управление полиции Абайского района заявитель рассказал, что его 15-летний брат уехал в неизвестном направлении и не вернулся домой. О местонахождении подростка домашние не знали.

Полицейские объявили пропавшего 15-летнего мальчика в розыск. Поиски велись по всему городу. Но в итоге нашли его на заработках в Алматы. Как оказалось, мальчик уехал в другой город и трудился наемным рабочим на автомойке.

Подростка благополучно вернули родителям.