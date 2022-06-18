Туриста из Катара шокировали шымкентские цены

Турист из Катара приехал в Шымкент погостить на день рождения третьего мегаполиса, первое с чем столкнулся Абдул Нассер Ашканани, это цены.

Туриста удивили цены, там большая разница говорит Абдул Нассер. В два раза дешевле, чем в Катаре.

«Я сначала не понял, но потом когда уже мне на самом деле пояснили. Здесь у вас цены очень низкие. У нас все очень дорого», — говорит Абдул Нассер Ашканани.

Как рассказал парень, из Катара он прилетел в Алматы, но из южной столицы рейс отменили и ему пришлось ехать из Алматы в Шымкент на такси.

«Я никогда не забуду эту поездку, это было шикарно. Мы общались с водителем с помощью онлайн переводчика. Потом уже какие-то слова начал понимать я на казахском. Водитель такси рассказал много о казахстанцах, о шымкентцах еще больше. Пока все как он и говорил. МашаАллах, я очень рад, что у меня есть друзья теперь в такой прекрасной стране»,- сказал Абдул Нассер Ашканани.

Абдул Нассера Ашканани удивило, что за несколько дней пока он находится в Шымкенте, ему не приходится тратиться, его сопровождают друзья и куда бы они не пошли, платить ему не дают.

«Это в Казахстане принято, мне так сказали. Во многих странах по-другому, платим вместе, а тут не дают, мне бывает неудобно. Но, очень приятно»,- сказал Абдул Нассер Ашканани.

Молодой турист пробудет в Шымкенте несколько дней, после чего планирует написать свои впечатления и обязательно поделиться в сети.