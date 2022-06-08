В микрорайон Аргымак пришла питьевая вода

В городе продолжаются работы по обеспечению инфраструктурой отдаленных районов.

Уже завершены и сданы в эксплуатацию работы по водоснабжению жилого массива Аргымак Абайского района. В ходе реализации проекта, запущенного в 2021 году, будет проложено и подключено к жилым домам 6800 км водопроводных сетей.

Радости жителей микрорайона Аргымак нет предела: проблема с подачей качественной питьевой водой в населенном пункте — решена. Казыбек Пентаев живет здесь 7 лет. В первое время, воду приходилось носить вёдрами. Позже у жителей появился доступ к чистой воде, которая находилась в частной собственности.

«Я здесь живу уже около 7 лет. Раньше приходилось воду покупать. Но теперь к нам тянут государственные сети. Вот уже вода пришла в дом. Тяжело жить, когда вынужден покупать воду. Большое спасибо властям Шымкента!» — говорит житель Аргымака Казыбек Пентаев.

На качественное водоснабжение микрорайонов Курсай и Аргымак выделено 5,5 миллиардов тенге. Работы по водоснабжению начались в 2021 году. По словам чиновников строительные работы должны были завершиться осенью. Сделали всё возможное, чтобы подключиться к водопроводу на три месяца раньше.

«Общее количество земельных участков в Аргымаке 450, здесь мы уже достраиваем водопровод. Сегодня мы дали воду жителям 82 отстроенных домов. Доставляем по трубопроводу до двери. Дальше жители самостоятельно проведут воду в свои дома» — рассказал Еркебулан Насыр, главный специалист отдела аппарата акима Абайского района.

Улучшается и другая инфраструктура. Четыре из девяти улиц жилого массива теперь с гравийным покрытием. Оставшиеся отремонтируют до конца года. Как обещают специалисты, в скором времени здесь появится и газ. Одно из последних пожеланий местных жителей городским властям — построить в микрорайоне Аргымак школу.