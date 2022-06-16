В Шымкенте открылся медицинский центр «Avenue»

В нем принимают и консультируют пациентов специалисты самых разных профилей — терапевты и педиатры, кардиологи, гинекологи и многие другие.

Кроме того, в августе в медицинском центре будут проводить сложнейшие кардиохирургические операции. В новом четырехэтажном здании предоставляют широкий перечень медицинских услуг. Здесь жители и гости города могут получить консультацию терапевтов, педиатров, кардиологов, работает кабинет офтальмолога, невропатолога, гинеколога и психолога. Пациентов также готовы принять врачи стоматологи. Медицинский центр оборудован передовой техникой.

«УЗИ последнего поколения, лор-комбайны, эндоскопия, а также цифровой рентген-аппарат последнего поколения. Медицинский центр «Avenue» готов оказать жителям и гостям города качественную медицинскую услугу», — говорит Ахылжан Пазилов, руководитель медицинского центра «Avenue».

Пройти обследование и получить заключение профессионалов пришли первые пациенты.

«Мы рады? что открылся этот медицинский центр, мы его очень ждали. Мы узнали что врачи гинекологи есть, здесь уже новейшие аппараты есть, будут клиенты довольны», — говорит Хилола Идаятова, жительница г.Шымкента.

«На 4 этаже у нас будет круглосуточный стационар на 15 коек, который откроется в августе», — говорит Ахылжан Пазилов, руководитель медицинского центра «Avenue».

В стационаре будут восстанавливаться пациенты после кардиохирургических операций. Оперировать их будут здесь же, в медицинском центре «Avenue». На третьем этаже клиники в августе откроется центр кардиохирургии. В нем будут проводить сложнейшие операции на сердце. Консультировать и оперировать пригласят лучших врачей кардиохирургов из Нур-Султана и Алматы.

Лицензия № 22009589 выдана министерством здравоохранения РК от 20.05.2022г.