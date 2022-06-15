В Шымкенте прошел фестиваль по брейк-дансу и хип-хопу

Любители танца собрались на конкурсе «Бифест». Главная цель мероприятия, увеличить интерес детей к спортивной культуре, передает OTYRAR.

Яркие, талантливые, молодые, активные! Шесть танцевальных коллективов Шымкента, борются за звание лучшего на фестивале «Би фест». Юные танцоры готовы продемонстрировать своё мастерство в хип-хопе и брейк-дансе. В своих силах уверены на все сто.

«Мы будем отличаться, тем что у нас будет хорошая харизма и техника танца у нас отличная. И мы это покажем всем зрителям. Выигранные деньги, потратим на благотворительность. У нас в городе есть же детские дома, думаю мы отдалим деньги, чтобы помочь детям»,- рассказывает участница.

«У нас современные танцы, мы танцуем хип-хоп. Мы выбрали широкий наряд, в нем удобно танцевать. Мы готовились всего лишь неделю, рассчитываем на победу конечно«,- делится танцовщица.

«Сегодня мы будем танцевать брейк-данс. Ну мы нормально тренировались, физически готовы. Настрой на первое место»,- заверил участник.

Пока танцоры разогревались, зрители аплодисментами и криками поддерживают конкурсантов.

«Я пришла поддержать свою дочь. Верю в победу! Танцует мою дочка хип-хоп, ходит на танцы около года. Всегда ее поддерживают, танцы — это современно!»,- говорит мама участницы.

«Я с дочерью пришла, она у меня танцует»,- делится родительница.

«Мы просто пришли посмотреть. Но, все участники очень талантливые, мы удивлены»,— рассказывает жительница Шымкента.

Каждая команда пытается удивить зрителей. Кто-то авторской хореографией.

У брейк-дансеров — свой мини-сценарий и в прямом смысле — головокружительные трюки, с элементами высокого уровня сложности, в том числе, акробатика.

Наблюдать здесь интересно не только за танцорами, но и за эмоциями организаторов Би-феста. Главный педагог Шымкента уверена, молодежь, которая выходит на улицу, развивает не только свою физическую подготовку, но и обретает навыки настоящих спортсменов.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«В этом конкурсе участвуют дети, которые ходят на танцы. Дети показали какие танцы они изучали, как они хотят видеть этот танец. Для них такой конкурс, конечно, новость. Наши дети хотят чтобы развивался именно этот вид танца. Эти танцы культурно-спортивного характера».

Выбрать лучших жюри было не просто. Впрочем, сами конкурсанты уверяют, что пришли сюда не за наградами, а ради бесценного опыта.

Ганиет Альмухамедов, председатель ОО «Региональная федерация брейк-данса»:

«Здесь было шоу. Шоу хип-хоп и брейк-данса. Поэтому мы выбирали по критериям танцевальности, музыкальности, уникальности, техники танца».

В итоге — лучшими в хип-хопе стали участники студии «Эвил», им вручили 50 тысяч тенге и диплом. Сорок тысяч тенге забрали брейк-дансеры из команды «Степ-ап».