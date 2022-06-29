Впервые с марта в стране выявили более 100 заболевших коронавирусом

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 110 случаев заражения Covid-19 и 5 заболевших коронавирусной пневмонией.

Очаги заболевания выявили в 10 регионах страны. Больше всего ковид-положительных в Алматы — 56 случаев, Нур-Султане — 29 и Шымкенте — 7.

Заболеваемость на таком уровне была в середине марта 2022 года, после этого резко снизилась до единичных случаев, но в июне снова начала постепенно расти.

Карантина стоит ожидать, если в одном из регионов количество заболевших превысит 100.

Врачи тем временем, советуют соблюдать меры безопасности и пройти полный курс вакцинации. В поликлиниках южного мегаполиса доступны три вида вакцин- это Verocell, QazVac и Pfizer.