18 человек стали жертвами дорожных аварий в Шымкенте

Печальной статистикой поделились в Департаменте полиции города. Только с начала 2022 года в южном мегаполисе произошло 150 ДТП, в них пострадали 206 человек и 18 погибли.

Впрочем не лучше дела обстоят и во всех регионах Казахстана. По данным Министерства внутренних дел, аварий в стране катастрофически много. В ДТП на республиканских дорогах ежегодно погибает более двух тысяч человек.

«За первые шесть месяцев в Казахстане зарегистрированы свыше 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 947 человек и 8 тысяч 110 человек пострадали», — говорит Актота Боранова, старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК.

95% аварий совершаются по вине водителей. Это и высокая скорость, и выезд на «встречку». Нарушителями становятся пешеходы, велосипедисты, водители самокатов и скутеров. Страдают в авариях дети — с начала года зарегистрированы свыше 1200 ДТП . 70 несовершеннолетних

погибли.

«Дети нуждаются в нашем участии в их повседневной жизни. Нам нужно помогать детям оценивать меру безопасности и ориентироваться в трудной ситуации. Поведение ребенка во многом копируется с модели поведения родителей. Поэтому, если родители не только говорят о правилах дорожного движения, но и сами их выполняют, то такое поведение для ребенка тоже становится нормой», — говорит Актота Боранова.

По вине пешеходов произошло 200 аварий, погибли 40 человек. Говорили и о процветающей в Казахстане наркопреступности. За первое полугодие из оборота изъято 3 тысячи 300 килограммов наркотиков: 2 тонны марихуаны, 366 кг гашиша и 84 кг синтетических наркотиков. Пресечена деятельность трех ОПГ, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков каннабисной группы. Ведется работа по противодействию наркоторговли и в интернете.

«С начала года выявлено и направлено для блокирования 1400 интернет-ресурсов. По фактам сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов зарегистрировано 103 уголовных дела», — рассказывает Бахытжан Амирханов, начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

На сегодняшний день по рекламе и пропаганде наркотиков расследуются 57 уголовных дел.