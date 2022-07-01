Айтенов прокомментировал слухи об уходе с поста акима Шымкента

Мурат Айтенов прокомментировал слухи об уходе с поста главы Шымкента.

На брифинге СЦК в столице Мурат Айтенов рассказал, что такая информация не соответствует действительности. Смена главы города — всего лишь слухи, пока ничем не обоснованные.

«Решение принимает Глава государства. Если он такое решение примет, то мы обязаны будем подчиниться. Я не знаю, это просто слухи», — заверил журналистов Мурат Айтенов.

Напомним, ранее в Telegram-каналах появились сведения о том, что Мурат Айтенов покинет свой пост, а новым акимом Шымкента станет посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды.