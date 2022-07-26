Чиновникам из Арыси вынесли приговор за хищение средств

Чиновникам из Арыси, укравшим у нуждающихся свыше ста двадцати миллионов тенге, вынесли приговор.

В период пандемии малообеспеченные семьи не дождались выплат, равно как и продуктово-бытовых наборов.

В деле о воровстве бюджетных денег были замешаны шестеро подозреваемых: руководитель отдела, его заместитель, главный специалист, бухгалтер и два его помощника.

«Незаконное перечисление средств, превышающих назначенные, на общую сумму 120 миллионов 593 тысячи 288 тенге и из средств, выделенных на продовольственные, бытовые нужды во время чрезвычайной ситуации с коронавирусом, а также перечислили 29 (двадцати девяти) гражданам общую сумму 2 миллиона 900 тысяч 400 тенге. Общая сумма материального ущерба государству составила 123 миллиона 493 тысячи 688 тенге», — сообщили в пресс-службе Арысского районного суда Туркестанской области.

Приговором суда руководитель отдела и его заместитель признаны виновными по статье «Присвоение или хищение вверенного чужого имущества в особо крупном размере». Они проведут в тюрьме 7 лет. Кроме того, им пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Главный специалист отдела признан виновным по трем статьям. Помощника бухгалтера осудили на 7 лет лишения свободы.

«Гражданское исковое заявление по делу удовлетворено частично, с ответчиков в пользу государства взыскано 113 миллионов 788 тысяч 348 тенге причиненного ущерба и 3 процента госпошлины», — рассказали в пресс-службе Арысского районного суда Туркестанской области.

Помощницу бухгалтера приговорили к 5 годам заключения, учитывая беременность осуждённой и воспитание малолетних детей. Еще двоих осудили на 7 и 2 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней.