Число заболевших коронавирусом выросло до 2480 за сутки

-
Зарина Бахытжанова
-
34
коронавирус

Такое количество ковидположительных ПЦР-результатов выявили в целом по стране за прошедшие сутки. По сравнению с показателями предыдущего дня, это на 223 человека больше.

Сводка по эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

      • в городе Нур-Султане – 796,
      • в городе Алматы – 722,
      • в городе Шымкенте – 105,
      • в Акмолинской области – 62,
      • в Актюбинской области – 25,
      • в Алматинской области – 90,
      • в Жетысуской области — 109,
      • в Атырауской области – 47,
      • в ВКО – 9,
      • в Абайской области — 31,
      • в Жамбылской области – 82,
      • в ЗКО – 31,
      • в Карагандинской области – 165,
      • в Улытауской области — 20,
      • в Костанайской области – 37,
      • в Кызылординской области – 40,
      • в Мангистауской области – 32,
      • в Павлодарской области – 26,
      • в СКО – 25,
      • в Туркестанской области – 26.

     

  • На официальных источниках МВК написано, что первым компонентом Pfizer привились 1 230 785 человек, вторым компонентом –1 175 838 человек. Из них первой дозой — 869 196 подростков, 41 278 беременных женщин, 145 087 кормящих женщин. Второй дозой — 849 116 подростков, 38 931 беременная женщина, 140 154 кормящие женщины.
  • За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 872 человека выздоровели.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА