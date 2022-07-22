Число заболевших коронавирусом выросло до 2480 за сутки

Такое количество ковидположительных ПЦР-результатов выявили в целом по стране за прошедшие сутки. По сравнению с показателями предыдущего дня, это на 223 человека больше.
Сводка по эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
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- в городе Нур-Султане – 796,
- в городе Алматы – 722,
- в городе Шымкенте – 105,
- в Акмолинской области – 62,
- в Актюбинской области – 25,
- в Алматинской области – 90,
- в Жетысуской области — 109,
- в Атырауской области – 47,
- в ВКО – 9,
- в Абайской области — 31,
- в Жамбылской области – 82,
- в ЗКО – 31,
- в Карагандинской области – 165,
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- в Улытауской области — 20,
- в Костанайской области – 37,
- в Кызылординской области – 40,
- в Мангистауской области – 32,
- в Павлодарской области – 26,
- в СКО – 25,
- в Туркестанской области – 26.
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- На официальных источниках МВК написано, что первым компонентом Pfizer привились 1 230 785 человек, вторым компонентом –1 175 838 человек. Из них первой дозой — 869 196 подростков, 41 278 беременных женщин, 145 087 кормящих женщин. Второй дозой — 849 116 подростков, 38 931 беременная женщина, 140 154 кормящие женщины.
- За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 872 человека выздоровели.