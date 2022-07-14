Что стало с педофилом, который пытался смягчить приговор в Туркестанской области

В Туркестанской области отец троих детей, изнасиловавший 7-летнего мальчика, попросил смягчить срок наказания. Однако апелляционная коллегия сочла решение суда справедливым и оставила приговор без изменений, передает OTYRAR.

Недавно уголовное дело поступило в апелляционную инстанцию по жалобе стороны защиты, просившей его оправдать. Мать насильника заявила, что ее сын не причастен к изнасилованию ребенка и в момент преступления он находился дома. Обвинения женщина назвала ложными и просила суд пересмотреть дело.

Однако, педофила признали виновным по статье УК 12, часть 4 и решение суда первой инстанции оставили без изменений — его приговорили к 20 годам лишения свободы.

«Как установлено судебным следствием, по пути домой в селе Шубарсу по улице Аламан увидел ребенка, игравшего на улице. В этот момент он подошел к мальчику с приглашением поиграть у него дома с его сыном. Таким образом он обманным путем повел его к себе домой. Дойдя до дома, он уложил ребенка на землю спиной, приложил обе его руки к отопительной трубе, используя его беспомощность, совершил насилие сексуального характера«, — сообщили в пресс-службе суда.

Эти обстоятельства подтверждены показаниями потерпевшей стороны, законного представителя, заключениями экспертиз и другими материалами дела. Насильник отбывать наказание будет в колонии максимальной безопасности. Приговор вступил в силу.