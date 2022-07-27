ЕБРР поддерживает инвестиционные проекты ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг»

В Шымкенте одно из лучших водоснабжающих хозяйств на постсоветском пространстве. К такому заключению пришли представители Европейского банка реконструкции и развития, посетив ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Они ознакомились с инфраструктурой организации и её достижениями.

Региональные руководители Европейского банка реконструкции и развития посетили ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». ЕБРР является давним партнером шымкентского предприятия. В 2009 году был заключен первый договор, заемные средства тогда пошли на модернизацию производственных мощностей и новое оборудование. Это позволило стать ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» лидером отрасли, не только в Казахстане, но и в СНГ. О некоторых достижениях предприятия гостям рассказал генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Анарбек Орман.

— На очистных сооружениях мы установили установку биогаза. Из канализационных отходов получаем биогаз, а с его помощью вырабатываем электроэнергию. Таким способом мы закрываем 50% своих потребностей, к концу года хотим достичь показателя в 90%.

Во время презентации, представителям Европейского банка реконструкции и развития, рассказали о нововведениях при эксплуатации водопроводных сетей, внедрении гидравлического моделирования в практическую деятельность предприятия. Для удобства потребителей был создан виртуальный ассистент – чат-бот, который значительно упрощает коммуникацию с потребителями и оплату за оказанные услуги. А для подготовки собственных кадров открыт учебный центр «Smart-Маман».

Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Жужанна Харгитаи была впечатлена увиденным.

«Эта компания, наш клиент — гордость для Европейского банка реконструкции и развития. Я очень много времени посвятила вашей компании. Очень впечатляюще, очень горжусь тем, что мы вместе!», — поделилась своим мнением представитель банка.

Со своей стороны, ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» выполняет условия кредитного договора в полной мере и точно в срок.