Какие предложения внесли шымкентцы в генплан города

Завершился сбор предложений по обновленному варианту генерального плана Шымкента. Целый месяц горожане приходили и оставляли свои предложения.

Больше двух тысяч жителей Шымкента за месяц ознакомились с генеральным планом мегаполиса. Горожане оставили 149 предложений, большая часть из них касается строительства, инженерной инфраструктуры, дорог и транспорта. 11 предложений по социально-экономическому развитию, столько же по вопросам экологии. 24 шымкентца высказали свои предложения по строительству парков, скверов и озеленению. Еще 9 пожелали, чтобы в городе было больше детских садов, школ и музеев.

«Мы теперь с местным сообществом будем делать анализ этих 149 предложений. Если мы какие то предложения принимаем, то тогда вносим соответствующие корректировки в нашу работу, если же мы это предложение не принимаем, то по обратной связи мы даем человеку объяснение почему мы это предложение не принимаем», — говорит Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

Второй этап рассмотрения обновленного генплана займет месяц, далее проект направят в маслихат. Сейчас строительство в городе ведётся по плану, утвержденному еще 10 лет назад. Обновленный, разработали алматинские архитекторы. Так, зеленых насаждений в мегаполисе планируют высадить в 5 раз больше, появится альтернативный вид транспорта.

«БРТ отдельная дорога для пассажиров автобуса будет, в общем для горожан у нас передвижения будут я думаю очень комфортными в будущем. ЛРТ здесь не как вариант на эстакаде будет, а наземная, это как в советское время трамваи, но суперсовременные«, — говорит Ержан Нуразханов, главный архитектор г. Шымкента.

В Шымкенте утверждены границы нового пятого района. Окончательный вариант генплана жителям обещают представить этой осенью.