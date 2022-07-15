Коронавирус в Шымкенте: больше 100 случаев в сутки

Число новых случаев заболевания коронавирусом в Шымкенте составило 103 человека.

Санэпидемиологи бьют тревогу. С 05 февраля 2022 года город Шымкент находится в «зеленой» зоне. Однако, за последние 10 дней число больных коронавирусной инфекцией растет. На 14 июля текущего года в городе зарегистрировано 103 случая заражения COVID-19. Большинство заболевших – взрослые. Среди детей до 18 лет зарегистрировано 25 случаев.

Регистрация заболеваемости связана с выездом на отдых за границу в летний период, миграцией иностранных граждан и большим скоплением людей.

Случаи КВИ выявляются при самообращении и при проведении профилактических осмотров. Больные с симптомами коронавирусной инфекции получают лечение согласно протоколу лечения. Бессимптомные больные находятся под медицинским наблюдением в течение 10 дней.

ДСЭК призывает максимально усилить меры предосторожности, призываем жителей и гостей города по возможности не посещать места массового скопления людей, носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Если вы чувствуете недомогание или заболели, вам следует оставаться дома и вызвать врача на дом, не посещая общественные места, чтобы предотвратить распространение инфекции.

В связи с этим, следует отметить, что самым эффективным способом предупреждения пандемии является вакцинация.

В городе Шымкент вакцинация, ревакцинация и повторная ревакцинация проводятся вакцинами «QazVac», «Vero Cell», «Комирнати» (Phize r, США).

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 603309 человек, 354606 человек прошли ревакцинацию.