Кто и что мешает вести бизнес в Шымкенте

Сложно ли начать свой бизнес в Шымкенте и вести его? Одни говорят что все возможно, а другие жалуются на бюрократические проволочки, коррупцию и многое другое.

Представители академии при генпрокуратуре встретились с представителями разных сфер бизнеса, выслушали жалобы и оказали помощь.

В палате предпринимателей Шымкента жалобы бизнес-сообщества рассматривает представитель академии при генпрокуратуре. Это и налоги, и бюрократические проволочки.

Некоторые вопросы предпринимателей представитель академии решила на месте, на остальное — необходимо время, говорят в надзорном органе.

«Все ваши обращения будут рассмотрены и будем разбираться кто прав. Есть много нарушений в сфере налога и так далее, а наша цель дать возможность работать бизнесу, иначе нельзя. Мы над этим будем работать», — сказала Индира Сейткасимова, главный научный сотрудник АПО при Генпрокуратуре РК.

Жители Шымкента считают, что в третьем мегаполисе несложно открыть дело, куда сложнее вести его. К слову, недавно Премьер-министр заявил, в Казахстане к бизнесу предъявляют много формальных требований. Многие из них негативно влияют на бизнес климат. Чиновники вместе представителями Палаты предпринимателей Атамекен обещают ликвидировать треть регуляторных актов.