Необычных домашних питомцев выращивает житель Шымкента

Житель Шымкента выращивает необычных домашних питомцев — калифорнийских червей. С их помощью Ильяс Икрамов получает чистую органику — биогумус, на котором все растет как на дрожжах, передает OTYRAR.

Ильяс Икрамов по специальности эколог-биолог. Червеводством или по-научному вермикультурой начал заниматься еще в 2017 году.

Изучив рынок, мужчина пришел к выводу, в регионе биогумуса не хватает. Длительное время Илияс Икрамов закупал удобрения для растений, затем решил разводить калифорнийских червей, чтобы производить биогумус самостоятельно.

«Сначала закупил особей, прижились. Они очень активные, быстро размножаются. За 21 день размножаются в два раза. В то же время черви не делятся по половым признакам. Если их двое, значит, они оба склонны к размножению. Если взять, например, 10 тысяч червей, то за 21 день получится до 20 тысяч червей», — рассказывает Ильяс Икрамов, житель Шымкента.

Сегодня у Ильяса Икрамова 3 млн калифорнийских червей. Плюс ко всему технология производства довольно проста, главное – поддерживать нужную влажность. Но, отметил предприниматель, не всякая вода подойдет в выращивании червей, нужна только дождевая или природная вода, из естественных источников.

Все остальное черви сделают сами — переработают навоз и произведут чистый биогумус. Его потом широко используют как основное органическое удобрение при посадке и подкормке всех видов сельскохозяйственных культур, в лесоводстве и цветоводстве.

Продукция пользуется широкой популярностью среди местных жителей, также поступают заказы из других регионов, рассказывает предприниматель.