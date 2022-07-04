Осторожно. В Шымкенте появился новый вид мошенничества

Жительница южного мегаполиса лишилась 17 млн тенге, доверившись мошенникам в социальной сети, сообщает OTYRAR.

О новом виде мошенничества и первой жертве рассказали в Департаменте полиции.

Со слов потерпевшей, в социальной сети “Facebook” неизвестный, прикрываясь именем одной из национальных компаний, обещал в разы умножить вложенные деньги на биржевом рынке.

Доверчивая гражданка вложила крупную сумму в якобы программу “Meta trader 4”. Так она лишилась свыше 17 миллионов тенге. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 4 статьи 190 УК РК «мошенничество в особо крупном размере». Проводится досудебное расследование.

В департаменте полиции отметили, что это новый вид интернет-мошенничества и с такими жалобами горожане ранее не обращались.

По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК «мошенничество в особо крупном размере». Полиция разыскивает подозреваемых и призывает горожан не совершать сомнительные денежные переводы и никому не сообщать персональные данные.