Пока все спят: трое мужчин обокрали магазин электроники в Туркестанской области

Трое мужчин в Казыгуртском районе ранним утром обчистили магазин электроники, вытащив от туда ноутбуки и сотовые телефоны.

Как выяснилось, подозреваемые организовали кражу по предварительному сговору. Около 05:30 утра злоумышленники проникли в магазин через окно, и похитили 6 сотовых телефонов, 3 ноутбука и 2 диска. Общий ущерб составил около 1,5 миллиона тенге.

Выйти на след воришек удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Полицейские задержали всех троих подозреваемых, они сейчас находятся под арестом, а похищенные вещи вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража», ведется досудебное расследование.