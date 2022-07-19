Строительный завод разворовали в Туркестанской области

Сумма причиненного ущерба около 4 млн тенге.

В дежурную часть Туркестанской области поступило заявление от одного из строительных заводов. По заявленным данным было похищено ряд товаров на сумму около 4 млн тенге.

В результате расследований полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался кладовщик завода, которого задержали по месту жительства.

Данный факт зарегистрировали по статье 189 УК РК «Присвоение или хищение вверенного чужого имущества».

Как выяснилось, подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, незаконно реализовал технику и товары, принадлежащие заводу. Полученные деньги он затем потратил на собственные нужды. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование.