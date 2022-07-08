В Шымкенте утвердили места для жертвоприношения на Курбан айт

9 июля начнется Курбан айт. В этот большой праздник, который длится три дня, мусульмане совершают жертвоприношения.

Для этого готовы убойные пункты, животные , мясники. В прошлом году Курбан айт прошел онлайн, в этом году горожане жертвоприношение будут давать онлайн и оффлайн, согласно традиции. Таким образом мусульмане окажут любовь к Аллаху и смирение.

В Шымкенте определили место, где можно провести ритуал жертвоприношения — в жилом массиве Бозарык. Там будут работать мясники, которые прошли предварительное обучение. 8 предпринимателей получили официальное ветеринарно-санитарное заключение. Средняя стоимость овец, выращенных в Шардаринском, Байдибекском и Казыгуртском районах, от 50-ти тысяч тенге.

Алимхан Юнусалиев, мясник:» У нас есть бараны разных пород, также есть козы и крупно-рогатый скот. Все вет-справки в порядке. Баран от 50 тысяч тенге и выше, коза — 40-50 тысяч, крупный рогатый скот в пределах 300-600 тысяч тенге. По сравнению с прошлым годом, цена выросла, в среднем, на 5-10 тысяч тенге».

Жертвенных животных, кроме убойных цехов на Бозарыке, также можно забивать в частном секторе. Во дворах многоэтажных домов проводить обряд ЗАПРЕЩЕНО!

Бакдаулет Абдрахманов, главный имам города Шымкент:

«Мясо жертвенного животного можно разделить на три части — одну часть оставить своей семье, второй угостить соседей и родственников, третью часть необходимо раздать нуждающимся. Это можно сделать самостоятельно, либо принести в мечеть, сотрудники которой разделят мясо между нуждающимися. Если семья многодетная, то всё мясо можно оставить себе».

Жертвоприношение можно совершить и в онлайн-формате. Духовным управлением мусульман Казахстана разработан специальный сайт qurban2022.kz . Нуждающиеся могут обращаться на указанный сайт, чтобы получить мясо жертвенного животного.

Мухамеджан Естемиров, заместитель главного имама города Шымкент:

«Курбан айт — это проявление дружбы, взаимопонимания и милосердия. Поэтому в этот день, если есть возможность, необходимо посетить дома, где недавно похоронили родственника, навестить больного человека, поддержать добрым словом и участием».

Убой жертвенного животного разрешён после молитвы. Праздничный намаз мусульмане Шымкента совершат девятого июля в 6:40. Во всех мечетях будут накрыты столы для прихожан и старейшин, а детям будут раздаваться сладости.