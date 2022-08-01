1 млрд 300 млн задолжали шымкентцы государству

В Шымкенте более 30 тысяч граждан уклоняются от уплаты транспортного налога. Налог, подлежащий взысканию с них, превышает 1 миллиард 300 миллионов тенге.

В основном это те, кто ездит на дорогих автомобилях. И те, у кого в собственности несколько машин. Так, задолженность у жителя, на имя которого зарегистрировано 8 машин, достигла 5 миллионов тенге.

Список из 100 граждан, имеющих задолженность, составлен и опубликован на официальном сайте Департамента государственных доходов. Их машину запретили снимать с регистрации.

Сведения о задолженности можно узнать через официальный сайт www.kgd.gov.kz и бесплатное мобильное приложение «e-salyq Azamat»,которое можно скачать с «AppStore» и «Playmarket». Так же, через указанные источники можно произвести онлайн оплату задолженности.

ДГД по городу Шымкент призывает оплатить в кратчайшие сроки имеющейся суммы задолженности, не подвергая себя к ограничительным мерам воздействия.