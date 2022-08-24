Число больных коронавирусом увеличилось в два раза

В стране за прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает OTYRAR со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Днем ранее в Казахстане выявили 328 заболевших. На 23 августа зарегистрировано в два раза больше, 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Эпидситуация по регионам:

Нур-Султан – 146,

Алматы – 39,

Шымкент – 2,

Акмолинская область – 76,

Актюбинская область – 17,

Алматинская область – 7,

Жетысуская область — 17,

Атырауская область – 19,

ВКО – 21,

Абайская область — 5,

Жамбылская область – 1,

ЗКО – 68,

Карагандинская область – 69,

Улытауская область — 13,

Костанайская область – 54,

Кызылординская область – 8,

Мангистауская область – 27,

Павлодарская область – 35,

СКО – 41,

Туркестанская область – 3.

Всего в стране подтверждено 1 385 023 случая заболевания коронавирусной инфекцией.