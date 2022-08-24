Число больных коронавирусом увеличилось в два раза

В стране за прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает OTYRAR со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Днем ранее в Казахстане выявили 328 заболевших. На 23 августа зарегистрировано в два раза больше, 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Эпидситуация по регионам:
Нур-Султан – 146,
Алматы – 39,
Шымкент – 2,
Акмолинская область – 76,
Актюбинская область – 17,
Алматинская область – 7,
Жетысуская область — 17,
Атырауская область – 19,
ВКО – 21,
Абайская область — 5,
Жамбылская область – 1,
ЗКО – 68,
Карагандинская область – 69,
Улытауская область — 13,
Костанайская область – 54,
Кызылординская область – 8,
Мангистауская область – 27,
Павлодарская область – 35,
СКО – 41,
Туркестанская область – 3.
Всего в стране подтверждено 1 385 023 случая заболевания коронавирусной инфекцией.