Дети с ограниченными возможностями приехали в Шымкент на экскурсию

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Анастасия Новикова
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Дети и подростки с ограниченными возможностями приехали в Шымкент из Тараза.

Путешествие в третий мегаполис страны ребятам организовали руководители социального проекта «Надежда». В гости из Жамбылской области приехали 50 особенных детей. Первым делом решили посетить шымкентский зоопарк.

«Мы сегодня приехали из Тараза, хотели организовать экскурсию, чтобы у них шел процесс социализации, интеграции и реабилитации в обществе, а также расширить кругозор, чтобы наши ребята увидели город Шымкент, все нам очень нравится. Наша поездка в честь юбилея проекта Надежда, нам 10 лет. Наши спонсоры это управления туризма Жамбылской области, потом общество инвалидов Шымкента», — говорит Салтанат Садвакасова, координатор социального проекта «Надежда».

Родители особенных детей говорят, такие поездки дарят детям положительные эмоции.

«Спасибо нашему центру надежда, дай бог им всем здоровья, благополучия, что нашли время, привезти собрать, это большая радость для наших детей», — говорит Жайран Темирова, мама особенных детей .

«Нашим детям очень нравится, для них это настоящее путешествие, дорога, развлечения. Самое главное это их эмоции, они ходят, рассматривают животных, радуются», — говорит Айжан Кадырова, мама особенного ребенка.

Ребята, которые успели увидеть десятки разных животных, наперебой рассказывают что именно им понравилось.

«Понравился тигр, бегемот и крокодил», — говорит Бауддин Темиров, воспитанник центра «Надежда».

«Тигры и медведи мне очень понравились», — говорит Нурасыл Нуржигитулы, воспитанник центра «Надежда».

Проект «Надежда» в Таразе реализуют больше 10 лет. В нем оказывают 8 социальных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями, в их числе реабилитация, обучение навыкам самообслуживания, а также интеграция в общество. Ребята также посетят шымкентский дендропарк и парки развлечений.

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