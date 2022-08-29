Дети с ограниченными возможностями приехали в Шымкент на экскурсию

Дети и подростки с ограниченными возможностями приехали в Шымкент из Тараза.

Путешествие в третий мегаполис страны ребятам организовали руководители социального проекта «Надежда». В гости из Жамбылской области приехали 50 особенных детей. Первым делом решили посетить шымкентский зоопарк.

⠀

«Мы сегодня приехали из Тараза, хотели организовать экскурсию, чтобы у них шел процесс социализации, интеграции и реабилитации в обществе, а также расширить кругозор, чтобы наши ребята увидели город Шымкент, все нам очень нравится. Наша поездка в честь юбилея проекта Надежда, нам 10 лет. Наши спонсоры это управления туризма Жамбылской области, потом общество инвалидов Шымкента», — говорит Салтанат Садвакасова, координатор социального проекта «Надежда».

⠀

Родители особенных детей говорят, такие поездки дарят детям положительные эмоции.

⠀

«Спасибо нашему центру надежда, дай бог им всем здоровья, благополучия, что нашли время, привезти собрать, это большая радость для наших детей», — говорит Жайран Темирова, мама особенных детей .

⠀

«Нашим детям очень нравится, для них это настоящее путешествие, дорога, развлечения. Самое главное это их эмоции, они ходят, рассматривают животных, радуются», — говорит Айжан Кадырова, мама особенного ребенка.

⠀

Ребята, которые успели увидеть десятки разных животных, наперебой рассказывают что именно им понравилось.

⠀

«Понравился тигр, бегемот и крокодил», — говорит Бауддин Темиров, воспитанник центра «Надежда».

⠀

«Тигры и медведи мне очень понравились», — говорит Нурасыл Нуржигитулы, воспитанник центра «Надежда».

⠀

Проект «Надежда» в Таразе реализуют больше 10 лет. В нем оказывают 8 социальных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями, в их числе реабилитация, обучение навыкам самообслуживания, а также интеграция в общество. Ребята также посетят шымкентский дендропарк и парки развлечений.

⠀