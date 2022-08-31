Когда и во сколько Токаев выступит с новым посланием

1 сентября в 11:00 Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу Казахстана.

Прямую трансляцию покажут в прямом эфире республиканских телеканалов, передает OTYRAR со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Прямая трансляция Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана начнется 1 сентября в 11:00 на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств. Кроме того, оперативная информация будет размещаться на официальных страницах пресс-службы Президента в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Ожидается, что основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.