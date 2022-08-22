Количество заболевших КВИ заметно сократилось

Коронавирус отступает. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 478 положительных ПЦР-анализов на КВИ.

Это намного меньше, чем днем ранее. К примеру, за 20 августа в Казахстане было выявлено 740 заболевших.

Такую статистику приводят в МВК по нераспространению COVID-19. В целом по сравнению с июлем, сейчас наблюдается положительная динамика. Все регионы находятся в безопасной «зеленой» зоне.

Статистика по регионам:

в Нур-Султане – 95;

в Алматы – 52;

в Шымкенте – 0;

в Акмолинской области – 59;

в Актюбинской области – 16;

в Алматинской области – 2;

в Жетысуской области — 3;

в Атырауской области – 19;

в Восточно-Казахстанской области – 3;

в Абайской области — 4;

в Жамбылской области – 3;

в Западно-Казахстанской области – 35;

в Карагандинской области – 83;

в Улытауской области — 0;

в Костанайской области – 45;

в Кызылординской области – 3;

в Мангистауской области – 21;

в Павлодарской области – 17;

в Северо-Казахстанскую области – 13;

в Туркестанской области – 5. ⠀

Всего в Казахстане подтверждено 1 384 027 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.