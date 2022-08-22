Количество заболевших КВИ заметно сократилось

Коронавирус отступает. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 478 положительных ПЦР-анализов на КВИ.
Это намного меньше, чем днем ранее. К примеру, за 20 августа в Казахстане было выявлено 740 заболевших.
Такую статистику приводят в МВК по нераспространению COVID-19. В целом по сравнению с июлем, сейчас наблюдается положительная динамика. Все регионы находятся в безопасной «зеленой» зоне.
Статистика по регионам:
в Нур-Султане – 95;
в Алматы – 52;
в Шымкенте – 0;
в Акмолинской области – 59;
в Актюбинской области – 16;
в Алматинской области – 2;
в Жетысуской области — 3;
в Атырауской области – 19;
в Восточно-Казахстанской области – 3;
в Абайской области — 4;
в Жамбылской области – 3;
в Западно-Казахстанской области – 35;
в Карагандинской области – 83;
в Улытауской области — 0;
в Костанайской области – 45;
в Кызылординской области – 3;
в Мангистауской области – 21;
в Павлодарской области – 17;
в Северо-Казахстанскую области – 13;
в Туркестанской области – 5. ⠀
Всего в Казахстане подтверждено 1 384 027 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.