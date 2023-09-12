Пакеты с гашишем и мефедроном нашли у 23-летнего шымкентца

Пакеты с наркотиками нашли в припаркованном возле железной дороги авто в Шымкенте, передает OTYRAR.

Полицейских насторожило странное поведение парня внутри машины. Для проведения проверки на место участковые вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре авто в кармане водительской двери обнаружили пакет с тремя полиэтиленовыми рулонами. Один из них содержал порошкообразное вещество зеленого цвета со специфическим запахом. Внутри остальных пакетов находились десятки свертков с белым порошком. Общая масса изъятых гашиша и мефедрона составила свыше 200 гр.

«23-летний мужчина признан подозреваемым в незаконном обращении с наркотиками в целях сбыта и водворен в изолятор временного содержания. Транспорт задержанного доставлен на штрафстоянку. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», — рассказали в полиции.