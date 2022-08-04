Мошенники обещают государственные гранты на открытие бизнеса в Шымкенте

Не смотря на все предупреждения, шымкентцы вновь попали под влияние мошенников. Доверчивые граждане поверили аферистам, которые представились сотрудниками городского управления занятости. Они обещали безвозвратные гранты по программе «Бастау Бизнес».

Балмаржан Нарбекова, руководитель управления занятости и социальной защиты населения г. Шымкента: «Мошенники обещали жителям Шымкента помочь с грантом и оформлением документов на его получение. Пострадавшие заявили об этом в наше управление. Эти дела мы направили в правоохранительные органы. Хотим еще раз обезопасить горожан: не доверяйте незнакомым людям, всю информацию вы можете получить в нашем управлении — бесплатно».

Мошенников от реальных сотрудников можно легко отличить — по документам.

Балмаржан Нарбекова, руководитель управления занятости и социальной защиты населения г. Шымкента: «У государственных сотрудников есть «корочка» о том, что они действующие сотрудники. Они осведомлены, что в случае коррупционных действий они несут наказание. Эти документы наши сотрудники подписали. Если к вам подошел на улице человек и представился нашим сотрудником, у вас есть право потребовать документ, подтверждающий, что он реальный сотрудник нашего управления».