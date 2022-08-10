Мужчина в Шымкенте разъезжал с оружием в багажнике авто

Полицейские южного мегаполиса задержали мужчину, в багажнике которого было найдено оружие, передает OTYRAR.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Кару» инспекторы Полка патрульной полиции остановили автомобиль марки «Daewoo Nexia». При проверке в багажнике авто было обнаружено оружие.

Водителя доставили в Управление полиции Аль-Фарабийского района. Назначены соответствующие экспертизы. Зачем и для каких целей мужчина перевозил оружие предстоит выяснить полицейским.

Отметим, в целях предупреждения и пресечения преступлений с применением огнестрельного оружия, осуществления эффективного государственного контроля за оборотом гражданского и служебного оружия на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару».