Мужчина застрял в машине после аварии. Ему потребовалась помощь спасателей

Шымкентские спасатели пришли на помощь человеку, застрявшему в автомобиле.

25 августа около 6 часов ночи, в Службу спасения «112» поступило сообщение, в результате дорожно-транспортного происшествия человек оказался зажат в автомобиле.

Инцидент произошел в Енбекшинском районе на пересечении улицы Сайрама и проспекта Тауке хана. На место незамедлительно выехали спасатели.

«4 спасателя оперативно-спасательного отряда с помощью гидравлического и слесарного инструмента вытащили из автомобиля человека, застрявшего в автомобиле. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи», — говорит Руководитель спасательного подразделения Тойбеков Тагабай.