Ночные жрицы открыто предлагают свои услуги в Шымкенте

Эту видеозапись в редакцию программы «Экстренный вызов»прислали жильцы многоэтажных домов по проспекту Республики.

Жители Шымкента жалуются, что ночью под их домами устраивают притон. Свои услуги наперебой предлагают девушки лёгкого поведения.

Ходят женщины с сомнительной репутацией группами по 10-15 человек. Услуги представительниц древнейшей профессии предлагают сутенёры.

Местные жители жалуются, жрицы любви здесь открыто предлагают свои услуги (7-8 тысяч тенге в час), а участковые, по словам жильцов проспекта Республики, в это время бездействуют.