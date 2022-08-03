Под предлогом помощи в оформлении пенсии аферистка выманила 1,5 млн тенге

Задержали аферистку, обманувшую пожилого мужчину на крупную сумму.

В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам мужчины, некая знакомая, войдя в доверие, пообещала помощь в оформлении пенсии. Затем, обманным путем женщина выманила у него более 1,5 миллиона тенге.

Спустя полгода, аферистка так и не выполнила обещанного и не вернула деньги.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в совершении мошенничества. Ею оказалась жительница города Шымкента, которую доставили в отдел полиции. Как выяснилось, аферистка заверила потерпевшего, что поможет оформить пенсию, а полученные деньги потратила на свои нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Выясняется причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.