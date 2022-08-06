Проект «Серебряный возраст» помогает людям старше 50 лет с трудоустройством

С начала мая в сфере занятости в Шымкенте действует проект «Серебряный возраст». Цель этой программы — трудоустроить жителей старше 50 лет, оставшихся без работы.

62-летний Кумисбек Мыралиев сегодня работает садовником в селе Бозарык. Сюда он переехал в июне по программе «Серебряный возраст». До этого мужчина более 30 лет посвятил сельскому хозяйству. Однако, оставшись без работы, пошёл по рекомендации программы.

«Здесь мы ухаживаем за садом. Поливаем деревья, очищаем плоды. Сейчас конечно другое время. Трактора и другие машины широко применяются. Много различной техники, большинство процессов автоматизировано, но сад, как человек, тоже растёт, увядает, иногда болеет. Как и человека сад нужно лечить. Поэтому простые рабочие руки тоже нужны», — рассказывает Кумисбек Мыралиев.

У Кумисбека Мыралиева четверо детей и 12 внуков, несмотря на это, он не может сидеть без дела пока чувствует силу в руках. В саду, который сейчас занимает площадь в 50 гектаров, помимо яблок, за которыми ухаживает садовник, растут также — виноград, персики, черноплодная рябина.

«Лето идёт к концу и нам уже нужно готовить деревья к осени. Эти яблоки лучше всего созревают осенью, так что у нас ещё есть месяц-два», — делится планами садовник.

Проект «Серебряный возраст» был запущен в мае этого года. Его цель обеспечить работой активных граждан, приближающихся к пенсионному возрасту. Программа предусматривает 12 месяцев занятости для лиц старше 50 лет и выплату заработной платы в размере 91 890 тенге.

«Как вы знаете, сейчас людям предпенсионного возраста трудно найти работу. Им отказывают в трудоустройстве под различными предлогами. Чтобы исправить ситуацию министерство труда и социальной защиты внедрило этот проект.

Мы собираем заявки от работодателей на определённых специалистов, а потом отправляем к ним для трудоустройства нужных работников из числа тех, кто у нас зарегистрирован», — рассказывает руководитель отдела Центра занятости населения г. Шымкента Даурен Дуйсебаев.

В этом году в Шымкенте планируется обеспечить постоянной работой 30 пожилых жителей. За первые 3 месяца этого года более десятка горожан старшего поколения трудоустроены в различных сферах.