Работу в структуре КНБ «продавали» за 4 млн

Жертвой мошенничества стала жительница Туркестана, которая пыталась устроить дочь на работу в Комитет национальной безопасности.

Вот только работа мечты стоила почти 4 млн тенге. Эту сумму женщина отдала знакомому мужчине. Тот в свою очередь обещал трудоустроить ее дочь. Только позже женщина поняла, что стала жертвой обмана. Ни денег, ни трудоустройства она так и не дождалась.

Спустя 2 года женщина обратилась за помощью к полицейским. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Подозреваемым оказался безработный местный житель никак не связанный с КНБ. Вырученные деньги мужчина потратил на собственные нужды.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.