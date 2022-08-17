С 25 этажа алматинской многоэтажки спрыгнула девушка приехавшая из Шымкента

По предварительной информации она была уроженкой Шымкента, а в южной столице снимала жилье.

По информации полиции, сообщение о трагедии поступило 16 августа около 10 часов вечера. Очевидцы сообщили, что с балкона одного из жилых комплексов по улице Розыбакиева спрыгнула девушка. Личность погибшей установлена.

По словам соседей, девушка жила одна, никаких жалоб на нее не было — она ни с кем не ссорилась и жила очень спокойно. Также очевидцы утверждают, что из здания напротив девушке кричали и отговаривали прыгать. Однако она, говорят свидетели, записала голосовое сообщение, повернулась спиной и выбросилась с балкона.

«В Управлении полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства». Обстоятельства произошедшего и мотив устанавливаются»,- рассказали в ДП г.Алматы.