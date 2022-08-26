Семья разбилась в страшном ДТП в Шымкенте

Семья с тремя детьми попала в страшное ДТП в Шымкенте. Мать погибла на месте.

Авария произошла 26 августа на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Кошерова около 00:30 ночи, сообщает корреспондент программы «Экстренный вызов» тк OTYRAR.⠀

Погибла мать несовершеннолетних детей. Ее трое детей получили травмы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Муж, который был за рулем, получил травмы средней степени тяжести.

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В ДТП столкнулись два авто Toyota Camry и Audi A8. 29-летний мужчина на Toyota Camry ехал со стороны Бозарыка и поворачивал на улицу Кошерова. Водитель Audi A8, 2000 года рождения, двигался по улице Толеметова в сторону Бозарыка.

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Авария произошла на перекрёстке. Светофор в момент столкновения работал. Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбирается полиция.