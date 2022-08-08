Шымкент готов к отопительному сезону на 65 процентов

На пересечении улиц Токаева и Турысова обновляется тепловая система.

По плану, изношенные трубы будут полностью заменены специальными изолированными трубами, сохраняющими тепло.

Жанузак Кошанов, мастер ГКП “Куатжылуорталык -3″:

«На участке от Кошкар-Ата до ул. Туркестанская обновили трубы 530 -ки. из 12 компенсаторов 10 установили, сегодня завтра установим оставшиеся два. Сварочные и другие работы проведены согласно требованиям».

Тепловики, пользуясь солнечными днями, стараются завершить подготовку к предстоящему отопительному сезону в соответствии с запланированным графиком.

После этого участка бригада приступит к подготовке магистральных труб в микрорайоне «Отырар». На сегодняшний день из 15 котельных на территории города готовы 12, три ремонтируются. Из 17 насосных станций 14 прошли проверку полностью, в двух проводится текущий ремонт, на одной – плановый.

Нурбек Орынбаев, главный инженер ГКП «Куатжылуорталык-3:

«Теплотрассы города, протяженностью 411 километров прошли опрессовку, предусмотрены работы по замене труб на 18 км-ах. Трубы с большими диаметрами от 720 -ки до 57. В целом к отопительному сезону мы готовы на 65%. К концу сентября завершим все работы».

Тепловики прекрасно понимают, что от качества ремонтных и подготовительных работ напрямую зависит прохождение предстоящего отопительного сезона. Поэтому они прилагают все усилия для своевременного завершения мероприятий, используя все возможности. А также извиняются за временные неудобства и призывают горожан и гостей города потерпеть и отнестись с пониманием – ведь это делается на благо города и его жителей.