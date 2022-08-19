Шымкентские школьники выиграли 4 золота на Национальной школьной лиге

На Национальной школьной лиге в Нур-Султане представители Шымкента завоевали золото в 4 видах спорта и заняли второе место в общекомандном зачете, передает OTYRAR.

Соревнования прошли по 10 видам спорта. В них приняли участие школьники с 5 по 11 классы. Школьница из Шымкента Мариям Хусанбекова участвовала в соревнованиях по бегу. Девочка преодолела 1 километр трассы за 3 минуты 11 секунд и принесла команде первое место.

«Мы принимали участие в соревнованиях по легкой атлетике. Сначала мы выиграли городские соревнования и выиграли путевку на республиканский старт. Туда мы отправились с командой и выиграли«, — говорит Мариям Хусанбекова, спортсменка.

Соревнования стартовали в феврале этого года. В республиканской национальной школьной лиге всего 4 этапа. Сначала школьники соревновались между школами, затем прошли отбор среди победителей и только потом отправились соревноваться между городами. Город Шымкент представляли больше 3 тысяч школьников.

«В Шымкенте проходил отбор, и лучшие команды получили путевки на республиканские соревнования. В этом году приняли участие в городских состязаниях приняли больше 40 тысяч детей. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось«, — говорит Сымбат Есеналиева, методист отдела физической культуры и спорта г.Шымкента.

В прошлом году лучшие результаты показали учащиеся 5 и 8 классов, в этом году в лидеры выбились школьники 9-11 классов. А ученики 42-ой школы в ходе соревнований побили свой предыдущий рекорд.

«По Казахстану участвовали 13 городов. В одной категории мы заняли первое место в забеге. Среди моих учеников двое обновили свои рекорды», — говорит Кабылжан Юсупов, учитель физической культуры СШ №42.

На соревнованиях в Нур-Султане шымкентские школьники завоевали золото в 4 видах спорта: волейбол, футбол, бег и футзал.