Сколько стоит собрать ребенка в школу в Туркестане?

Журналисты издания OTYRAR побывали на одном из рынков Туркестана и поговорили с жителями духовной столицы, которые рассказали, во сколько им обойдется шопинг для первоклашек.

На рынке Туркестана негде упасть яблоку, людей на самом деле очень много, сами жители связывают это с тем, что скоро осень и начало учебного года.

В одном из бутиков рынка продают детскую одежду. На выбор одежда для девочек и мальчиков первоклашек.

Итак, по словам продавца, блузка белая для первоклашки — в пределах 7 тыс., можно купить за 5 тысяч тенге, можно договорится и за 3 500.

Юбка-сарафан темно-синего цвета — 4-6 тыс. тенге.

Бант — 700 тенге, изготовлено в Бишкеке, а если местного пошива, то чуть подороже.

Туфли обойдутся от 12 тыс. тенге и выше. Там уже как договоришься.

Брюки для мальчиков можно купить за 5-6 тыс. тенге, торг уместен. При этом портфели тоже не шибко бьют по карману, там цены начинаются от 8 тыс. тенге и выше.

«У нас тут детская одежда. Примерно, на одного ребенка грубо уйдет около тридцати или сорок тысяч тенге, это без школьных принадлежностей, у нас только одежда на раннюю осень. Люди хорошо берут, а привозим из Бишкека. В 30 тыс. тенге входят еще и носочки, платочки носовые, майки и так далее», — говорит продавец.

Продавцы признаются, что качество конечно не Dolce & Gabbana, и далеко не Gucci, но люди покупают.

Справка: Цены на одежду на рынке Туркестана могут варьироваться, это зависит от пошива, марки и качества ткани.

Озвученные цены были действительны на момент съемки, что с ними стало дальше, родители первоклашек смогут узнать сами.