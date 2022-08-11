Сколько стоит собрать ребёнка в школу в Шымкенте?

Настоящим разорением для многих родителей стал сбор ребенка в школу.

Шымкентцы жалуются, чтобы одеть одного ребенка и снарядить его канцтоварами, семье требуется около 100 тысяч тенге. А многодетные родители выделяют из семейного бюджета около двухсот тысяч тенге. Некоторые из них признаются, что младшие про обновки могут забыть, им придется донашивать школьную форму за старшими.

«Только на школьную форму двоих детей я выделила около 40 тысяч тенге. Будем покупать все по одному, денег нет, все подорожало. Если соберу двоих детей на сто тысяч тенге, то буду рада, нужно уложиться в эту сумму. Если что, придется младшим носить одежду старших детей»,- рассказывает жительница города.

«Полностью планирую собрать четверых детей на 200 тысяч тенге. На канцтовары мы только потратили 11 тысяч тенге, а ведь мы еще покупали до этого. А на школьную форму четверых детей я потратила 150 тысяч тенге. Цены — дорогие, как минимум все подорожало на 30 процентов»,- заверила многодетная мать.

О подорожавшей школьной форме говорят сами продавцы, цены выросли на 2-3 тысячи тенге, по сравнению с прошлым годом. Есть существенная разница и в количестве клиентов — людей, несмотря на сезон, с каждым годом меньше, говорят торговцы. В среднем собрать подростка в школу обходится не дешевле 60 тысяч тенге, это если выбирать экономно и на первое время.

Гульмира Касымова, продавщица:

«В прошлом году, в августе у нас был настоящий ажиотаж, сейчас людей почему то меньше. Сборы ребенка — дело индивидуальное, все зависит от того, кому и какую одежду берешь. Например, если покупать одежду ребенку младших классов, то на всю школьную и спортивную форму придется потратить 40 тысяч. Если покупаешь одежду старшекласснику, то около 60 тысяч тенге выходит. Одежда для мальчиков на 10-15 процентов дешевле по сравнению с одеждой для девочек. Сейчас еще около сорока процентов жителей покупают одежду для детей в рассрочку, остальные же наличными расплачиваются. А также люди хотят купить одежду по дешевле, поэтому просят скидки».

Не мало придется потратить и на канцелярские принадлежности. По данным национального бюро статистики, тетради, ручки и карандаши подорожали на 12% за год. Сами продавцы этого не отрицают, только за последние полгода им пришлось переписать ценники несколько раз. Теперь покупка канцтовара одному ребенку обойдется практически в 15 тысяч тенге.

Сауле Исабаева, продавец:

«У нас есть как и бюджетный вариант канцтовара, так и дешевый. Средний чек на одного ребенка выходит от 12 до 15 тысяч тенге. Максимально можно купить школьные принадлежности на 18 тысяч тенге. Еще клиенты стали капризными: очень сильно обращают внимание на качество товара. Спрос у нас идет в основном на тетради, ручки и карандаши».

Школьные портфели на рынке стоят от 5 до 15-ти тысяч тенге. Цена варьируется в зависимости от качества, пошива и страны производителя. А стоимость обуви начинается от 4 тысяч и доходит до 19 тысяч. Клиенты пытаются экономить и покупают товары подешевле, говорят продавцы.

Косак Куандык, продавец:

«Люди чаще всего берут портфели за 8-9 тысяч тенге. Обращают внимание клиенты на вместимость сумок, чтобы книги влезли. Если говорить о стоимости, то цены на портфели младших классов чуть дешевле из-за того, что они маленькие».

«Цены по сравнению с прошлым годом, какие? — Дороже намного, на две три тысячи. Люди чаще всего покупают обувь по дешевле, потому что у некоторых пятеро-шестеро детей»,- говорит продавец обуви.

Единственное на чем у родителей получится сэкономить — это школьная форма. По словам главного педагога Шымкента — Жанат Тажиевой, с этого года все шымкентские школьники будут носить форму темно синего цвета. Эти изменения вносят для удобства родителей. Если дети в одном городе будут переводиться из одного учебного заведения в другое, школьную форму они менять не будут.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«Мы выбрали темно синий цвет, потому что этот цвет отражает наш город. У всех школьников будет одинаковая форма, школы будут отличаться только эмблемой. Если некоторые родители успели купить форму другого цвета, то ее конечно можно будет носить. На школьную форму темно синего цвета мы будем переходить по-тихоньку».

О том, что казахстанские школьники будут носить школьную форму одного цвета, сообщили и в министерстве просвещения. По данным ведомства, определение единого цвета школьной формы по региону позволит свести к минимуму риск, что школы будут подводить требования под конкретных поставщиков, и даст возможность родителям приобретать форму, которая есть в наличии на рынках или в магазинах.