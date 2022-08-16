В новом учебном году помощь будет оказана 52 тысячам семей Туркестанской области

В Туркестанской области особое внимание уделяется подготовке к новому учебному году.

На совещании под председательством акима области Умирзака Шукеева были озвучены основные меры, которые необходимо выполнить в регионе до начала сентября. В новом учебном году в помощь детям семей из социально уязвимых слоев населения из областного бюджета было выделено 1,9 миллионов тенге. Ещё 5 миллиардов тенге выделено для обеспечения учащихся учебниками.

Более 52-х тысяч детей из малообеспеченных семей Туркестанской области получат помощь из государственного бюджета. Для обеспечения каждого ребенка школьной формой и необходимыми принадлежностями на новый учебный год из областного бюджета выделено 1,миллион 900 тысяч тенге. Также в ходе республиканской акции «Дорога в школу» за счёт спонсоров материальную помощь получили 568 детей. Глава области отметил, что качественное образование детей один из приоритетов властей.



«Обеспечение детей школьной формой вы должны поставить на особый контроль. И чтобы постоянно докладывали где и сколько учеников уже обеспечено. Вы должны знать это точно», — предупредил чиновников аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

В этом году в 961 школе области будут обучаться более 510 тысяч детей. В 1 класс зачислено 54 570 учащихся. Это самый большой показатель в стране. В преддверии нового учебного года большое внимание уделяется подготовительной работе дошкольных организаций. По словам специалистов, в этом году более 155 тысяч детей в возрасте от 1-го года до 6 лет посещают детские сады. Дошкольным образованием охвачено 99 процентов детей возрастом от 3 до 6 лет.

«74 процента дошкольных учебных заведений составляют частные детские сады. Все недостатки выявленные в 2021 году устранены. Все необходимые принадлежности для работы детсадов приобретены. Все заявленные тендеры проведены, их результаты переданы в министерство юстиции на регистрацию» — отчитался руководитель областного управления развития человеческого потенциала Дилислам Болатханулы.

Стоит отметить в 52 заведениях среднего технического и профессионального образования региона обучаются около 26 тысяч студентов. В дальнейшем в рамках проекта «Kasipkor» планируется открытие 2 колледжей в сфере строительства и IT. В целом же, 28 колледжей области совместно с 314 предприятиями охватывают дуальным обучением более пяти тысяч студентов.