В Шымкенте опубликован список 100 злостных неплательщиков налогов

Специалисты городского Департамента государственных доходов составили список из ста злостных неплательщиков налогов.

Их общая задолженность исчисляется десятками миллионов тенге. Чтобы взыскать долг специалисты ведомства готовы использовать самые жёсткие меры.

На сегодня 80 тысяч налогоплательщиков Шымкента задолжали государству миллиард 600 миллионов тенге, из которых только набежавшая пеня 318 миллионов тенге. И это лишь долг физических лиц. Задолженность по всем видам обязательных платежей от земельного и имущественного налога, до социальных отчислений. Но большая часть долга приходится на транспортный налог. И это неудивительно. Здесь суммы налога только за год достигают десятков тысяч тенге.

«На сегодняшний день в Шымкенте налоговая задолженность сорока девяти тысяч семисот четырёх физических лиц по имущественному и земельному налогам составляет 291,5 млн. тенге. А по транспортному налогу долг тридцати тысячи трёхсот пятидесяти пяти налогоплательщиков — один миллиард триста десять миллионов тенге. Мы составили список ста злостных неплательщиков Шымкента , имена и фамилии которых опубликовали на нашем официальном сайте. Как правило эти граждане годами не оплачивали налоги в результате чего у них образовалась большая задолженность.» — рассказал Бауыржан Умиртаев, руководитель управления Департамента государственных доходов по г. Шымкенту.

Список должников возглавляет владелец двух автомашин с двигателями объёмом свыше 4-тысяч кубов. Его долг 6 миллионов 200 тысяч тенге, из которых треть суммы составляет пеня. Ещё один крупный автовладелец хозяин 46-ти автомашин задолжал государству четыре миллиона 300 тысяч тенге. И теперь чтобы рассчитаться с государством ему придётся распродать часть своего автопарка.

Впрочем подавляющее большинство автовладельцев с многолетним стажем исправно оплачивают налоги понимая важность этой необременительной процедуры. Галина Троцан за рулём уже более 10 лет и по собственному признанию всегда старается во время оплатить налог.

«Плачу ли я налоги? Ну конечно же исправно плачу. Раньше приходили квитанции было неудобно. А сейчас как на Каспий приходит сразу оплачиваю, день в день. Во первых я не хочу жить в страхе, что меня остановят гаишники и потом будет штраф, а это однозначно. Ну и потом, эти же деньги идут на налоги, на тот же госаппарат. Те же гаишники ребята стоят на холоде, они охраняют наш покой, всё таки я считаю надо платить вовремя» — считает жительница города Галина Троцан,

«Я лично владею автотранспортом и исправно плачу налоги каждый год как положено. Потому что мы осознаём, что наши налоги идут в бюджет города для развития социальных программ. И потом, не хотелось бы просрочить какие -то сроки и нарваться на лишние штрафы. Поэтому призываем всех вовремя оплачивать налоги. Это нормальный процесс во всех развитых странах» — соглашается другой житель Шымкента Еркен Жумадилов.

А к автовладельцам из «чёрной налоговой сотни» сотрудники Департамента государственных доходов обещают применить самые жёсткие меры воздействия. Для выявления должников налоговики создали специальные мобильные группы.

«В мае этого года согласно подписанному межведомственному меморандуму мы создали мобильные рейдовые группы в составе налоговиков и полицейских. При помощи систем дорожного контроля «Интегра» и «Сергек» наши сотрудники выявляют и задерживают должников. Если водители сразу на месте оплачивают долг. Мы их отпускаем. В том случае когда водитель отказывается оплачивать мы помещаем автомашину на штрафстоянку». — говорит Бауыржан Умиртаев, руководитель управления Департамента государственных доходов по городу Шымкенту.

Всем физическим лицам, имеющим задолженность по транспортному налогу сейчас выставляются ограничение на снятие автомашин с регистрационного учета.

Сведения о задолженности можно узнать через официальный сайт www.kgd.gov.kz, а так же при помощи мобильного приложения «salyq Azamat». Его можно скачать через магазин приложений «AppStore» или сервис «Playmarket». Там же, можно произвести и онлайн оплату задолженности.