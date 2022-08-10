В Шымкенте установлен один из самых трогательных памятников животным

В память братьям нашим меньшим погибших под колесами машин или от рук человека в Шымкенте установили памятник.

Париж, Лондон, Москва и Шымкент. Казалось бы, что может связывать эти города между собой? Как оказалось, связующим звеном стали монументы посвященные животным с трагической судьбой. Во всех этих городах установлены трогательные памятники братьям нашим меньшим.

Собака, на которой мирно дремлет кошка, встречает всех, кто пришел почтить память своих близких на христианском кладбище в Шымкенте. Задумка сделать памятник, на котором указан номер счета фондов помогающим бездомным четверолапым принадлежит Марии Брезинской. Монумент она установила на собственные средства.

«Есть одна великодушная женщина, которая многие годы кормит и помогает бездомышам. О ней, думаю, тоже надо написать, так она, практически в одиночку проводит огромную работу по спасению бездомышей. Идея с памятником, у меня возникла, мне хотелось хоть как-то им (животным и волонтерам) помочь и привлечь внимание проблемам бездомных животных», — говорит Брезинская.

Как оказалось, вдохновила на такую идею Машу ее знакомая Ольга Ахмедова, которая много лет за свои деньги лечит и выхаживает животных. Сама Мария верит, что когда-нибудь в нашей стране появится закон о гуманном отношении к братьям нашим меньшим.

«Мы ждем принятия законов о массовой стерилизации животных. Нужно стерилизовать, а не уничтожать. Потому что, если мы хотим быть культурным городом, то нужно обращать внимание на культуру обращения с животными. Я мечтаю, чтобы в нашем городе, стране и мире было больше доброты и любви. Мы мечтаем о том, чтобы не было детских домов и бродячих животных в нашем городе. Каждый ребенок и питомец должен жить в семье!»,- считает Брезинская.

К слову, зоозащитницы отмечают, что животные на памятнике — это реальные герои я тяжелыми судьбами, которым когда-то посчастливилось попасть в добрые руки.

«Вся надежда вот на этот памятник, что люди будут видеть реквизиты, указанные на нем и скидывать деньги на еду, на то, чтобы пристроить животное. На протяжении пяти лет я вместе с супругом езжу по улицам города и в жару ставлю еду и воду, чтобы животные могли поесть», — рассказывает Ольга.

Эта скульптура служит напоминанием, что в этом мире люди ответе за живых существ, особенно за тех, кто слабее и зависит от них.

Помочь волонтерам может любой желающий, указываем реквизиты, выбитые на памятнике.

Алиса Бойко