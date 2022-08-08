В Туркестанской области мужчину наказали за двойное гражданство

Полицейские Туркестанской области установили мужчину с двойным гражданством.

Полицейские Келесского районного отдела полиции при проверке документов гражданина Республики Казахстан установили, что он принял двойное гражданство.

То есть, будучи гражданином Казахстана, в 2015 году мужчина уехал работать в Российскую Федерацию, где затем женился. Таким образом, он оформил и получил паспорт РФ.

Однако мужчина не сообщил об этом на родину в соответствии с законом. То есть, уведомление в посольство о принятии мужчиной гражданства РФ не поступало. А, Конституция РК не предусматривает двойного гражданства.

Поэтому сотрудники полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по ч. 2 ст. 496 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве» и направили собранные материалы в Келесский районный суд.