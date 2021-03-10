Испанский скакун (лошадь)

В Туркестане будут проводить регулярные шоу с участием испанских скакунов. 18 лошадей уже осваиваются в новых условиях.

В уникальном туристическом торгово-развлекательном комплексе «Керуен Сарай» в будущем планируется проводить показательные шоу.

Лошадей данной породы считали раньше идеальными «для парада и для войны». Как стало известно, шоу будут проходить регулярно. Организаторы обещают захватывающие представления.

Испанский скакун

В комплекс «Керуен Сарай» доставили уже 18 лошадей.

Все представления начнутся после официального открытия уникального туристического комплекса.

Шуддин Саидов

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