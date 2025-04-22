Покушение на заместителя акима Шымкента потрясло город

Руслан Берденов был ранен у здания акимата, когда выходил с работы.

По предварительной информации, нападавший заранее поджидал заместителя акима и открыл огонь сразу, как только тот вышел из здания акимата. Прозвучало несколько выстрелов. К счастью, рядом оказались прохожие, которые оперативно пришли на помощь. Руслану Берденову повезло — пули не задели жизненно важные органы. Этот факт, по словам врачей, сыграл ключевую роль в его спасении.

Руслан Берденов был ранен из охотничьего ружья. В замакима стрелял неизвестный мужчина, который, по предварительным данным, ждал свою жертву заранее. По словам очевидцев, выстрелов было несколько.

Нападение произошло стремительно — злоумышленник подошёл к чиновнику на близкое расстояние и открыл огонь. На помощь раненому бросились очевидцы, им же удалось и обезвредить стрелка до приезда полиции. Чиновника в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где ему экстренно провели операцию. Сегодня он пришёл в сознание. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но угроза жизни миновала.

«В ходе операции кровотечение было остановлено, его прооперировали. В настоящее время опасности для жизни нет. Общее состояние тяжелое, в динамике нормальное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Абдуллаев.

В отношении стрелка уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован, сейчас следственные органы устанавливают мотивы его поступка — рассматриваются как личные, так и возможные социальные причины.

«Подозреваемый в совершении данного преступления задержан и водворён в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого все обстоятельства происшествия будут установлены. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — заявили в Департаменте полиции Шымкента.

Журналист Михаил Козачков в своем Телеграм-канале отметил, что, по инсайдерской информации, нападавший — бывший руководитель подведомственной Берденову компании Тургын уй. Он якобы был уволен больше недели назад. Тем не менее официальные ведомства эту информацию не подтверждают и не опровергают. 40-летний экс-депутат Мажилиса Парламента Руслан Берденов назначен заместителем акима города Шымкент 24 февраля.