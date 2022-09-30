Аферист оформил кредиты на миллион тенге

Мошенник обманным путем оформил онлайн-кредит на один миллион тенге в Жетысае.

По словам одного из потерпевших, неизвестные от его имени взяли онлайн-кредит и причинили ущерб в размере 100 тысяч тенге. Второй заявитель сообщил, что на него оформили займ на 70 тысяч тенге и теперь он должен банку.

Спустя некоторое время задолженность увеличилась и когда из банка пришло извещение, жители района незамедлительно обратились в полицию с просьбой оказать содействие в выяснении всех обстоятельств.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления и задержали его по месту жительства. Им оказался молодой человек, ранее судимый за мошенничество.

Как выяснилось, подозреваемый обратился к знакомым и попросил у них номера банковских карт и копии удостоверений. Под предлогом того, что кто-то должен отправить ему деньги, мошенник далее получил данные знакомых и совершил свой «злой умысел». От имени потерпевших он направил запрос в банк и получил одобрение. После чего, деньги, поступившие на счет заявителей, аферист перевел на свой счёт. Подозреваемый полностью признался в содеянном.

В настоящее время подозреваемый арестован и проводится досудебное расследование.