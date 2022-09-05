Айтенов высказался о новом послании Касым-Жомарта Токаева

Послание президента обсуждают в стране и за пределами по сей день. Основные пункты положительно приняли сами жители Казахстана.

Аким Шымкента встретился с членами партии «AMANAT», депутатами и общественниками третьего мегаполиса. Главная тема встречи — послание Главы Государства, передает OTYRAR.

Итак, наша страна на пороге больших перемен. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о политической реформе. Президент по сути предложил новому Казахстану новый путь развития.

«В своем послании народу глава государства дал четко понять, что у нас новая история и делаем ее мы с вами. Нужно детально остановиться на каждом пункте сказанного Президентом. Мы должны поддержать курс главы«, — сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Теперь, согласно поручению Главы государства с 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы составит не 60 тыс, а поднимется до 70 тыс. тенге. Мурат Айтенов отмечает, что с трудоустройством проблем быть не должно, главное тут желание работать.

«Продвижение есть. Только у одного управления образования бюджет увеличен, результат тоже есть. Президент дал поручение, повысить уровень образования, это важно. Прошу вас обратить на это внимание», — сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента

Перемен дождались, теперь главное работать — говорит глава третьего мегаполиса, впереди большой и кропотливый путь.

Послание президента многие поддержали, остались только конкретные шаги. Стоит отметить, что уже озвучены результаты опроса среди населения. Почти 44 процента казахстанцев детально знают о содержании Послания Президента, еще 50 процентов слышали о новых мерах, но не знают деталей, но во многом солидарны с Касым-Жомартом Токаевым.