Около 100 кг рыбы изъяли у браконьеров в Шардаринском водохранилище

Около 100 кг выловленной рыбы, 3 гарпуна и 2 водолазных костюма изъяли у браконьеров в Туркестанской области, сообщает OTYRAR.

В ходе очередного рейда полицейские Шардаринского РОП выявили двух местных жителей, которые занимались незаконной добычей рыбы на Шардаринском водохранилище с помощью гарпунов.

У браконьеров в качестве вещественных доказательств изъяли около 100 кг. рыбы, 3 гарпуна и 2 водолазных костюма.

Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

Как сообщили в ДП, всего с начала года в области совершили 32 экологических преступления. Это незаконная добыча рыбы, самовольное пользование недрами, незаконная охота и добыча редких видов растений и животных. Полицейскими пресечены 18 преступлений, связанных с незаконной добычей рыбы, из них по 14 делам материалы направлены в суд.

«Всего же, полицейскими Туркестанской области изъято у браконьеров около 3 тонн незаконно выловленной рыбы, 33 лодок, 4 лодочных мотора и 44 различных орудий незаконного вылова рыбы«, — сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.