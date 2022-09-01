Что думают общественники Шымкента об инициативах Токаева

Послание президента Касым-Жомарта Токаева бурно обсуждают в Шымкенте.

В своем послании Глава государства отметил необходимость введения метода избрания судей Верховного суда. Заслуженный работник судебной системы, Бекет Тургараев, считает это решение правильным и своевременным.

Бекет Тургараев, юрист:

«Сегодня президент правильно отметил, что мы только создаем честную страну. Чтобы построить справедливый Казахстан, нужно создать сильную судебную систему. Для этого каждый судья должен быть справедливым и отвечать за вынесенный приговор. Нельзя оказывать давление на судей. Сегодня наш президент сказал, что эта проблема скоро решится».

Одной из главных тем обращения Главы государства к народу Казахстана стала система образования. Министерство просвещения должно исходить из интересов детей, а не идти на поводу у популистов, подчеркнул президент. Касым-Жомарт Токаев предложил построить школы за счет изъятых у коррупционеров средств и обеспечить стабильную и достойную заработную плату ведущим ученым и воспитателям в детских садах.

Бибигуль Салыбекова, учитель казахского языка и литературы:

«Президент сегодня затронул тему заработных плат воспитателей в детских садах. Это очень важная тема, ведь педагоги это те люди, которые воспитывают наших детей. Мне импонирует еще то, что наш президент дал поручение улучшить квалификацию и социальное положение педагогов. В будущем мы ожидаем приятные изменения в сфере образования нашей страны».

Планка пенсионного возраста для женщин до 2028 года будет зафиксирована на уровне 61 года. Депутат городского маслихата Рашкуль Оспаналиева верит, что широкий социальный запрос найдет своё решение.

Рашкуль Оспаналиева, депутат маслихата г.Шымкента:

«Сегодня президент сказал, что пенсионный возраст зафиксируют на отметке в 61 год. Я считаю, что даже этот возраст высокий. Женщинам, которые работают в сельских округах в таком возрасте сложно. Возможно, в правительстве думают о пенсионных накоплениях. Но, я считаю, что в будущем пенсионный возраст должны снизить до 58 лет. Радует одно, если у женщины есть достаточно пенсионных накоплений, то можно выйти на пенсию и в 55 лет».

Чиновники, получившие распоряжение Президента, заявили, что приступят к выполнению поставленных задач немедленно.